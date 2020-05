Roma, giorno libero a Trigoria. E Fonseca punta la Samp tra lavoro di fondo e di velocità

vedi letture

A Roma-Sampdoria mancano più di venti giorni e Fonseca sorride perché per quella data dovrebbe aver recuperato sia Pau Lopez che Diego Perotti. Lunedì la Lega dovrebbe diramare il calendario, così i giallorossi scopriranno se giocheranno il 22 o il 23 contro la squadra di Ranieri, ma per quella data l’unico ancora indisponibile sarà Zaniolo. Il recupero sarà quasi ultimato e se tutto dovesse procedere per il verso giusto allora una decina di giorni dopo potrebbe tornare tra i convocati. Intanto questa che entra dovrebbe essere l’ultima settimana di allenamenti personalizzati, mentre da quella successiva farà un ritorno graduale in gruppo.

Il resto della squadra, invece, lavorerà sul modello Shakhtar. Fonseca, infatti, in Ucraina era abituato a delle soste più lunghe del previsto per la pausa invernale che spezzavano il ritmo partita e la preparazione dei prossimi giorni sarà ricalcata su un modello già studiato nei suoi tre anni a Donetsk. La fase di risveglio muscolare l’ha iniziata già con gli allenamenti individuali e andati avanti fino al 25 maggio. Ora sta lavorando sul fondo e sarà così fino a 10 giorni dall’inizio della partita con la Samp. La parte restante verrà dedicata alla velocità. Venerdì intanto il pool di ispettori della FIGC ha fatto un salto a Trigoria. Dopo il caso Lazio con le partitelle 3vs3 quando ancora non erano consentite, Gravina ha deciso di controllare tutti i centri sportivi d’Italia. Al Fulvio Bernardini hanno trovato tutto in regola mentre Fonseca allenava la squadra.