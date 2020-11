Roma, giovedì prossimo l'udienza di conciliazione con Petrachi per evitare il processo

Previsto per giovedì prossimo l'udienza di conciliazione tra la Roma e Gianluca Petrachi per arrivare a un accordo necessario per non arrivare al processo civile. L'ex ds giallorosso ha chiesto di essere reintegrato nel club o in subordine 5 milioni di risarcimento. Non verrà accontentato e per questo, l'udienza della prossima settimana sarà decisiva per evitare ulteriori strascichi legali. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.