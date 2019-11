Roma, gli stakanovisti: quanti minuti in più rispetto a Lazio e Atalanta

“Non è una questione di atteggiamento, la squadra era stanca”, sono state la parole di Paulo Fonseca nel post partita del Tardini dopo la sconfitta con il Parma. La Roma, infatti, chiude il tour de force prima della sosta perdendo le ultime due partite dimostrando di non avere più energie. I tanti infortuni hanno costretto il tecnico giallorosso a schierare praticamente sempre gli stessi. Nelle sette partite dal 20 ottobre al 10 novembre, 8 giocatori sull’undici titolare sono sempre scesi in campo. Quattro di questi (Pau Lopez, Smalling, Kolarov e Veretout) non hanno addirittura saltato neanche un minuto dei 630 totali. Tutto questo si è andato a riflettere sul percorso in campionato conquistando 10 dei 15 punti a disposizione e complicando il girone di Europa League.

CONFRONTO - Non è un caso che l’undici tipo della Roma (Pau Lopez, Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov, Mancini, Veretout, Zaniolo, Pastore, Kluivert e Dzeko) abbia disputato nelle sette partite in questione 6063 minuti, ben 860 in più della Lazio (quarta) e 906 rispetto all’Atalanta. Praticamente è come se tutti i calciatori della Roma avessero fatto quasi una partita in più di quelli biancocelesti e nerazzurri. Non è un segreto che i 17 infortuni da inizio stagione abbiano limitato Fonseca nelle scelte perdendo così terreno su Lazio e Cagliari soprattuto.

SOSTA - La pausa per le Nazionali darà una mano a calciatori come Smalling e Veretout, non impegnati nelle rispettive selezioni, ma costringeranno Dzeko e Kolarov a fare altri straordinari con Bosnia e Serbia dove saranno ancora titolari. Rientrati a Trigoria poi non avranno ricambi naturali, ma Fonseca può pensare anche a Zaniolo falso nueve visti i recuperi imminenti di Pellegrini e Mkhitaryan che andranno a rinfoltire la trequarti.