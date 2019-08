Roma, i nuovi faticano e Fonseca punta sui senatori

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ultimo giorno di riposo e da domani la Roma riprenderà ad allenarsi a Trigoria. Fonseca dopo il successo contro il Real Madrid ha concesso 48 ore di relax ai suoi calciatori perché il test con la squadra di Zidane ha comportato un forte dispendio energetico e arrivava dopo 11 giorni nei quali i giallorossi hanno disputato 4 amichevoli. I primi segnali sono incoraggianti, all’Olimpico si è vista la squadra tipo con 10/11 dei giocatori in campo che c’erano già nella passata stagione. L’unico volto nuovo dal primo minuto era Pau Lopez. Spinazzola, Diawara e Mancini erano tutti in panchina.

ADATTAMENTO - Dunque fatica a decollare la campagna acquisti della Roma, sia sul terreno di gioco che nel mercato vero e proprio. Lo stallo perdura ormai da un mese e i nuovi arrivi ancora non riescono a incidere come vorrebbe Fonseca. Lo testimonia il minutaggio avuto nelle amichevoli con Perugia, Lille, Athletic Bilbao e Real Madrid. Il più impiegato è stato Pau Lopez con 270 minuti e 3 partite su 4 iniziate da titolare. Anche le prestazioni sono state di livello e lascia ben sperare il fatto che già comunichi in italiano con la linea difensiva. A scendere c’è Diawara (190’). Il guineano si è giocato più volte il posto in mediana con Cristante, ma nell'ultima sfida il tecnico giallorosso gli ha preferito il centrocampista della nazionale italiana. In difesa, invece, inganna la doppietta segnata con il Perugia da Mancini. L'ex Atalanta sta soffrendo il passaggio alla difesa a 4 e la mancanza di un centrale al suo fianco che completi la coppia. In due partite (Lille e Real) è rimasto anche fuori e per scelta tecnica. Dunque meglio l'usato sicuro e in questo Kolarov è il padrone indiscusso. A risentirne è stato Spinazzola con soli 169 minuti giocati e molti di questi come esterno destro nonostante il giocatore prediliga stare a sinistra. Discorso a parte per Veretout, il quale non è neanche mai stato convocato per un ritardo di condizione che di certo non aiuta Fonseca e costringe il tecnico a schierare (con successo) Pellegrini nel ruolo di regista. Insomma a meno di due settimane dall'inizio del campionato, la Roma è un cantiere aperto e dal mercato deve ancora arrivare la spina dorsale della squadra della prossima stagione.