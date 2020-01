© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riportato dal sito della Gazzetta dello Sport, Roma e Atalanta hanno firmato i documenti per sigillare l'accordo per il passaggio in giallorosso del difensore Roger Ibanez. La Dea ha autorizzato il brasiliano a raggiungere la capitale per le visite mediche, che al momento sono fissate per lunedì ma che potrebbero anche essere anticipate alla giornata di domani.