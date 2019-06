Roma, idea Pau Lopez per la porta: lo spagnolo per il dopo Olsen

Fonte: di Gianluigi Longari

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

E' lo spagnolo Pau Lopez del Betis Siviglia l'ultima idea per la porta della Roma. Insoddisfatta da Robin Olsen, in uscita dopo una sola stagione, la società giallorossa sta cercando un nuovo titolare. Lopez è un nome caldo ma è un'operazione complicata per i costi anche se gode della stima da parte di tutta la dirigenza del club capitolino.