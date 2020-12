Roma, Igor Zaniolo parla del figlio Nicolò: "Dovrebbe rientrare a aprile"

Intervistato da Calciospezia.it, Igor Zaniolo ha parlato delle condizioni del figlio Nicolò, ancora ai box per un brutto infortunio: "Dovrebbe rientrare per aprile, giusto in tempo per tornare a calcare l’erba del campo che fu il mio, il mitico Picco".