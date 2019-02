© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Luca Pellegrini ha sempre impressionato per le sue grandi qualità, fin dall'inizio dell'esperienza nelle giovanili giallorosse. Passato al Cagliari in prestito secco per 6 mesi nell'ultima finestra di mercato, ci ha messo poco per convincere tecnico, società e tifosi sardi. Per questo, come riporta La Nuova Sardegna, il ds rossoblù Carli sarebbe intenzionato a chiedere a Monchi il prolungamento del prestito, cercando di inserire il diritto di riscatto e controriscatto a favore della Roma.