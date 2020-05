Roma, il Lipsia punta al ribasso per Schick: i tedeschi vogliono chiudere a 20 milioni

Il Red Bull Lipsia continua a lavorare per abbassare la cifra da versare alla Roma per il riscatto del centravanti Patrik Schick, classe '96, sfruttando anche la voglia del ceco di non tornare in Italia. Al momento del prestito i due club avevano fissato la clausola di riscatto a 29 milioni, una cifra che ora i tedeschi reputano eccessiva in virtù della crisi generata dal Coronavirus. Per questo, secondo Kicker.de, il club di Lipsia vorrebbe portare la cifra a 20 milioni, nove in meno di quanto stabilito, dando vita a un braccio di ferro con la Roma che dal canto suo non ha intenzione di fare troppi sconti.