Roma, il nuovo ds avrà una forte connotazione da scout e verrà aiutato da Campos

vedi letture

La Roma non ha ancora sciolto le riserve sul nome del nuovo direttore sportivo. Dopo le voci a proposito dell'interessamento per Boto, capo degli osservatori dello Shakhtar per cui c'è stata una vera e propria levata di scudi da parte del club, i giallorossi non si sono scomposti e hanno proseguito la ricerca. Quel che è certo è che il prossimo dirigente avrà una forte connotazione da scout e che probabilmente verrà seguito a distanza da Luis Campos, unico profilo ad aver già convinto davvero il presidente Friedkin. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.