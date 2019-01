Roma, il papà di Zaniolo: "Mai chiesto rinnovo ma ne stanno parlando"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Igor Zaniolo parla di suo figlio Nicolò. L'ex calciatore, riporta il Corriere dello Sport, ha detto in merito al giovane talento della Roma: "Rispetto a inizio anno, ha trovato spazio, sperava di non andare via per dimostrare il suo valore. Nuovo contratto in vista? So che ne stanno parlando, ma è l’ultimo dei pensieri. Mi auguro che faccia un lungo percorso nella Roma, spero che ci resti più tempo possibile, anche con il contratto attuale. Nicolò è riconoscente e non ha mai chiesto il rinnovo", ha detto.