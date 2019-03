© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Futuro ancora tutto da scrivere per Aleksandar Kolarov, autore di otto gol e due assist finora in 34 presenze quest'anno. Secondo quanto scrive gazzetta.it, il Partizan Belgrado sarebbe infatti interessato a riportarlo in patria la prossima estate. Non sarà facile però convincere il terzino della Roma, che ha un contratto in scadenza a giugno 2020, ma anche un'opzione per rinnovare per un'altra stagione.