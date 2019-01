© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono tanti i difensori che sta seguendo la Roma per rinforzare il reparto arretrato. Data per certa la partenza di Ivan Marcano, ecco che Monchi in questa finestra di calciomercato dovrà inserire in rosa almeno un centrale: i nomi sono quelli di Maidana (San Paolo) e Kabak (Galatasaray), anche se il sogno sarebbe Nastasic (Schalke), assai difficile però da prendere in prestito.

Soprattutto in prospettiva giugno, nel mirino di Monchi ci sono anche Rugani (Juventus), Mancini (Atalanta) e De Ligt (Ajax), con quest'ultimo che però vista la sua valutazione sembra già fuori dai parametri del club giallorosso.