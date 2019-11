Roma, il rilancio di Pastore e un acquisto gradito quanto inatteso

Fonte: Dal nostro inviato a Monchengladbach

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Poche settimane fa, dopo la partita giocata in casa contro il Basaksehir, l'allenatore della Roma Paulo Fonseca aveva dato una risposta su Pastore che sembrava inequivocabile e che suonava così: "Non tornerà mai come prima". Un discorso legato alle condizioni fisiche del calciatore o un modo per spronarlo? A distanza di qualche partita, è evidente che il motivo fosse il secondo, visto che la crescita dell'argentino è sotto gli occhi di tutti e che il giocatore che stiamo vedendo in queste ultime giornate dove è stato titolarissimo, è molto più vicino al Flaco del passato rispetto a quanto non lo sia mai stato da quando è nella Capitale.

UN INVESTIMENTO RITROVATO - Il suo acquisto è stato uno dei motivi per cui si è arrivati al divorzio anticipato con Monchi, ma grazie a Fonseca e agli infortuni dei compagni che gli hanno permesso di ritrovare un po' di continuità, anche quelle decine di milioni che sembravano buttati, potrebbero tornare a essere clamorosamente utili. All'ex PSG manca solo qualche gol per dirsi completamente ritrovato, ma adesso non è più il desaparecido di cui si erano perse le tracce nella stagione passata. Il tecnico portoghese ha saputo toccare i tasti giusti con lui, rimotivandolo e facendolo di nuovo sentire importante e al centro di una delle squadre più importanti d'Italia. Se continuerà così potrà rivelarsi uno degli acquisti più importanti del campionato, anche perché il suo estro, anche se ad andamento lento visto il passo più compassato rispetto a qualche anno fa, è ciò che manca in alcune occasioni per accendere i motori di giocatori come Dzeko e Zaniolo.