Roma, il rischio di perdere contro Petrachi è "possibile". Indennizzo chiesto di 5 milioni

vedi letture

Spulciando il bilancio giallorosso al 30 giugno del 2020 si parla del contenzioso fra Gianluca Petrachi e la Roma, con la ricostruzione esatta di alcune condotte dell'ex direttore sportivo durante il lockdown. Alcune dichiarazioni pubbliche nei confronti della società e dei toni offensivi a riguardo del presidente Pallotta vengono contestate al 18 giugno del 2020. Il 23 giugno 2020 Petrachi ha parlato delle proprie giustificazioni, il giorno dopo il club ha esonerato Petrachi dall'incarico.

Il 3 luglio il club ha ritenuto di non potere accogliere le giustificazioni, predisponendo il licenziamento per giusta causa. Il 17 agosto Petrachi ha portato la situazione alla Sezione Lavoro del Tirbunale di Roma, impugnando il licenziamento e una condanna alla Roma del risarcimento danni per una cifra complessiva di 5 milioni di euro. Il rischio di soccombenza, per la Roma, è ritenuto "possibile".