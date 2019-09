Roma, il sarto Fonseca e il vestito su misura per il nuovo Kluivert

Fonte: Dal nostro inviato a Roma

Le nuove idee di calcio che Fonseca sta cercando di portare alla Roma, vestono come un guanto addosso a Justin Kluivert. Il giovane figlio d'arte, che tanto aveva faticato alla prima stagione italiana, con l'arrivo del portoghese pare aver dato una svolta, forse decisiva, alla sua carriera in Serie A. Un esterno offensivo con le sue caratteristiche è raro da trovare, soprattutto se oltre ai gol che gli vengono chiesti dal ruolo, riesce a comprendere anche le altre richieste che gli vengono fatte.

Ieri è stato elogiato dal proprio allenatore per l'abnegazione che, soprattutto nel secondo tempo, ha messo a disposizione dei compagni. L'olandese non si è concentrato solo sugli strappi offensivi che tutti conosciamo, ma anche alle chiusura difensive, portando il giusto pressing sugli avversari ed impedendo agli esterni avversari di scendere in scorribanda sulla sua fascia di riferimento. L'infortunio di Under lo sta favorendo, con Fonseca che ripone molta fiducia nelle sue caratteristiche e che, come detto, gli vede cucito addosso l'abito del 4-2-3-1.

Una freccia in più per l'arco romanista. Un'arma velenosissima e imprevedibile che quando imparerà anche l'arte della concretezza quando ha la palla tra i piedi potrebbe rivelarsi devastante. La Roma sta cogliendo qualche frutto che tardava nell'anno passato a maturare e se riuscirà a sistemare con continuità la fase difensiva, con giocatori in odore di rilancio come lo stesso Kluivert, all'Olimpico ci sarà da divertirsi.