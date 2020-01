© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Per Gianluca Petrachi il vero mercato inizierà a febbraio: lo sottolinea anche oggi Il Messaggero, che rivela come la scarsa chiarezza circa il budget a disposizione per la sessione di gennaio abbia frenato ogni trattativa. Proprio la comunicazione circa quanto si potrà spendere con l'arrivo di Friedkin alla guida della Roma. Anche perché il lavoro per l'estate non manca: oltre a garantire le permanenza di Zaniolo e Pellegrini (la cui trattativa per il rinnovo non è ancora iniziata, ndr), il direttore sportivo dovrebbe acquistare due terzini e un attaccante esterno col gol nelle gambe. C'è poi la questione centravanti, con Dzeko che esige una controfigura, magari più giovane.