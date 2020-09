Roma, in attesa di Milik e di sorprese avanzate

vedi letture

L’affare a tre con il Napoli e la Juventus é in attesa di regalare a Fonseca Arek Milik come nuovo centravanti, ma ma Roma non si fermerà alla rincorsa verso il polacco. La volontà giallorossa è infatti quella di portare a casa quantomeno un’alternativa, o perché no... qualcosa in più. Il nome preso in considerazione per completare l’attacco dei giallorossi è quello di Kokorin, inserito già da almeno un mese sul taccuino di Fienga e De Sanctis. Senza porre limiti alla provvidenza per sorprese qualora dovessero esserci le condizioni economiche per portarle a termine. Di certo i giallorossi potrebbero regalare altre sorprese.