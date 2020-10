Roma, in estate tentativo fallito per Vlahovic: nuovo tentativo a gennaio

vedi letture

Durante l'ultima finestra di mercato, la Roma aveva fatto un tentativo con la Fiorentina per Dusan Vlahovic. I giallorossi si erano presentati a Firenze con 25 milioni, ma il club viola ha detto no: la Fiorentina non voleva sacrificare un centravanti dal potenziale di crescita esplosivo. Come riporta Il QS-La Nazione la Roma quasi sicuramente ci riproverà, magari con un sondaggio per tastare il terreno già a gennaio e ritentare l'assalto in estate.