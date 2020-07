Roma in vendita, Arison smentisce: "Non sono interessato a comprare un club di calcio"

Nella giornata di ieri era circolata la voce di un interessamento da parte del proprietario dei Miami Heat Micky Arison per la Roma, ma lo stesso imprenditore statunitense, parlando a TeleRadioStereo, ha smentito categoricamente questa possibilità: "Non ho alcun interesse nel comprare un club di calcio. Le voci sulla Roma? Non so di che cosa stiate parlando, non c'è nulla".