Roma in vendita per 780 milioni, sarebbe record in Serie A

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella prossime ore potrebbe consumarsi il passaggio della Roma da James Pallotta a Dan Friedkin, magnate texano che secondo Gazzetta.it ha offerto per il club giallorosso ben 780 milioni di euro. Una cifra che rappresenterebbe un record in Italia, visto che nessun club è mai stato venduto per una somma così alta. Ad esempio l’Inter, dal 2013, ha vissuto ben tre cessioni. Quell’anno arrivò la cessione del 70% delle quote del club a Erick Thohir per 250 milioni di euro. Dopo cinque anni il magnate indonesiano vendette il club a Suning in due tranche: giugno 2016 (70 per cento) e ottobre 2018 (il restante 30 per cento) per una somma che si avvicina ai 200 milioni.

Il Milan è stato invece ceduto nel 2017 prima al cinese Yonghong Li e poi a Elliot. La valutazione complessiva, come scritto nel comunicato ufficiale diffuso dal club è "di 740 milioni di Euro, comprensivi di una situazione debitoria stimata al 30 giugno 2016, come da intese fra le parti, in circa 220 milioni di Euro". Sono necessari però otto mesi, tanti rinvii e un prestito dal fondo Elliott di 303 milioni - solo 180 destinati al closing - per chiudere la trattativa più romanzesca degli ultimi anni di calcio italiano. Ma non finisce qui. Nel luglio del 2018, ecco un altro passaggio di proprietà avvenuto in seguito al mancato rimborso dei 32 milioni di euro anticipati da Elliott da parte di Yonghong Li.

La Sampdoria è stata ceduta a Massimo Ferrero nel 2014 per un totale di 65.4 milioni di euro, il Bologna è stato acquistato da Joe Saputo per 13 milioni circa, mentre Rocco Commisso ha acquistato la Fiorentina dai fratelli Della Valle per 135 milioni di euro circa.