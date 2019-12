Roma, "inaccettabile" e "inspiegabile": una prestazione da dimenticare

Fonte: Dal nostro inviato all'Olimpico di Roma

Fonseca ha lo sguardo cupo dopo il pareggio contro il Wolfsberg. Anche quando gli viene fatto notare che quel punticino è bastato per passare il turno e accedere ai sedicesimi, il sorriso non si apre perché per un tecnico, delle volte, oltre al risultato è fondamentale la prestazione. E questa sera è stata senza dubbio negativa. L'approccio alla partita è stata molle e senza la determinazione che serve per giocare in Europa senza problemi.

Perotti conferma - "E' stata una prestazione inaccettabile" ha dichiarato l'argentino al termine della partita, sottolineando a più riprese come la gara sia stata sbagliata da parte di tutta la squadra. I giallorossi hanno sottovalutato un avversario che si è presentato agguerrito e con la voglia di "scrivere una pagina di storia" (dichiarazione in sala stampa del tecnico del Wolfsber Sahli n.d.r.). Un insegnamento che deve aiutare la Roma già a ripartire dalla SPAL con un atteggiamento totalmente diverso, altrimenti sarà dura risalire la classifica e puntare alla Champions.

Veretout amaro - "Ci prendiamo solo la qualificazione da questa partita" ha dichiarato il francese, che comunque è risultato tra i più positivi. Il centrocampista è quasi sconsolato quando deve spiegare "l'inspiegabile" perché anche lui non ha risposte alla domanda: "Per quale motivo avete giocato così male?". E' chiaro che serva molto di più per sperare anche solo di passare il prossimo turno che probabilmente metterà sulla strada dei giallorossi un avversario ben più forte degli austriaci.