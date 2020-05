Roma, iniziata la trattativa con il Lipsia per Schick: giallorossi pronti allo sconto

Roma e Lipsia hanno iniziato a trattare per il riscatto di Patrik Schick da parte del club tedesco. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, la trattativa è ufficialmente cominciata, partendo dal diritto di riscatto firmato nello scorso mese di agosto che garantisce ai tedeschi la possibilità di chiudere a 29 milioni. La Roma è disposta a negoziare, abbassando il prezzo di circa il 10 per cento in considerazione della crisi mondiale, con il club tedesco che chiede di abbassare ulteriormente le pretese. Servirà tempo per trovare un accordo.