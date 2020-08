Roma, insidie dalla Premier League per Smalling: ci provano Newcastle e Fulham

Tra la Roma e Chris Smalling non è ancora finita, a Trigoria si spera ancora di riuscire a convincere il Manchester United a lasciarlo tornare a titolo definitivo dopo l'ultima stagione in prestito. Ma, come si legge su Newcastle Chronicle, non mancano altre pretendenti in patria per il difensore inglese. Il Newcastle e il Fulham, suo ex club, l'hanno inserito nelle proprie wishlist e nelle prossime settimane avanzeranno proposte ai Red Devils.