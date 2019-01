© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si è fatto apprezzare nell'ultimo Mondiale, chiuso al secondo posto con la sua Croazia. Domagoj Vida, difensore in forza al Besiktas, potrebbe sbarcare in Italia già in questa finestra di mercato: ci pensa l'Inter per sostituire Miranda o Ranocchia, ma la squadra più interessata è la Roma. Lo riporta Sky Sport.