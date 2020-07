Roma, Juan Jesus e Perotti avanti insieme. Ma da un'altra parte. Li vuole il Fenerbahçe

Fra i 14 giocatori in uscita dalla Roma ce ne sono due che potrebbero continuare a giocare, altrove, insieme. Si tratta di Juan Jesus e di Diego Perotti: sia il difensore che l'attaccante giallorosso sono finiti nel mirino del Fenerbahçe in vista della prossima stagione. Operazione che, per il Corriere dello Sport, è possibile anche se non semplicissima. Il nodo è quello dell'ingaggio percepito dall'ex Inter e dall'ex Genoa: troppo alto per il club turco.