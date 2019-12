© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma proverà a trovare una doppia soluzione in uscita per risparmiare sugli ingaggi e magari ottenere qualche milione di euro, cercando una squadra per Juan Jesus e Javier Pastore. Il primo piace alla Fiorentina mentre il Flaco è finito recentemente nel mirino del Lione. Sono comunque due operazioni non semplici da portare in fondo, ma se dessero buon esito, permetterebbero ai giallorossi anche di fare qualche sforzo in più per alcuni giocatori. A riportarlo è Il Corriere della Sera.