La Roma cerca una soluzione in uscita per Nikola Kalinic, giocatore che non ha dato le risposte che il club si aspettava alle spalle di Dzeko. Tornano in ballo i nomi di Kean, alla ricerca di un modo per rientrare in Italia visti i problemi incontrati all'Everton, e quello di Mariano Diaz, da tempo in uscita dal Real Madrid. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.