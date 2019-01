Roma, Karsdorp: "Devo migliorare dopo due anni fermo"

Fonte: vocegiallorossa.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rick Karsdorp, difensore della Roma, è stato intervistato da Roma Radio. Queste le sue parole: "Ho fatto vedere qualcosa ma devo ancora migliorare. Del resto non è facile dopo due anni in cui sono stato fermo. Soprattutto in fase offensiva so cosa possa fare il mio piede. Devo migliorare ancora la fase difensiva. Spero di avere in futuro occasioni.

Come hai passato questo tempo?

"È stato complicato perché ero abituato a giocare ogni 2-3 giorni in Olanda. Sono arrivato a Roma e mi sono infortunato, ho ricevuto anche messaggi dai tifosi della Roma sui miei infortuni. Mi è dispiaciuto perché non mi era mai capitato. Alcuni tifosi mi hanno chiesto di migliorare la fase difensiva. Spero di ritrovare il ritmo e migliorare anche quella".

Che percentuale di forma hai?

"Dopo una bella partita contro il Torino ti avrei detto al 100%. Ho un po' le gambe pesanti, ma sto sempre meglio e riesco a fare tutto in allenamento. Se riuscivo a farlo col Feyenoord ci riuscirò anche qui"

Stato della squadra?

"Col Torino, dopo il 2-2, la squadra ha dimostrato quel carattere nel vincere una partita che qualche settimana fa non sarebbe riuscita a farlo".

Quanto non vedi l'ora di giocare la Champions?

"Certo, la Champions è un'emozione fantastica. Il mio esordio è stato fatto contro il Real Madrid. Devo migliorare e far vedere quello che valgo in campionato perché la Champions necessita di un livello migliore".