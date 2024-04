Le pagelle della Roma - Svilar valvola di sicurezza, Lukaku non punge. Male Karsdorp

Risultato finale: Lecce-Roma 0-0

ROMA

Svilar 6,5 - Un po' di sana sfrontatezza è ciò che serve per affrontare a petto in fuori le sfuriate di un Lecce coraggioso. Si esalta sulla botta di Banda.

Karsdorp 5 - Gallo e Dorgu si scambiano ripetutamente i ruoli in un tourbillon di sovrapposizioni alla massima velocità: ci capisce poco.

Mancini 6 - Piccoli e Krstovic si muovono parecchio per non dare riferimenti fissi, copre gli spazi che si aprono senza andare mai in affanno

Ndicka 5,5 - Subito un giallo pesante che gli costerò il derby e condiziona le scelte di De Rossi, suggerendogli il cambio anticipato. Dal 46' Huijsen 6 - Fa il suo dovere, senza scomporsi più di tanto.

Angelino 5,5 - Non mette la testa fuori dal guscio, fino al calcio di punizione che fa la barba al palo. Unico sussulto di una serata grigia.

Cristante 6 - Il Lecce cerca di non farlo ragionare, riesce comunque a mantenere lucidità anche quando viene messo sotto pressione.

Paredes 6 - Pensiero verticale, fiducia totale: ultimamente rischia giocate dal coefficiente di difficoltà elevato. Stasera però è ordinario.

Bove 6 - Titolarità ritrovata grazie alla squalifica del capitano, le caratteristiche sono diverse: partita generosa ma con poca qualità. Dal 64' Aouar 5,5 - Falcone si supera, ma lui poteva fare meglio.

Baldanzi 6 - Vicino al gol col primo guizzo tra le linee, un po' impreciso quando si tratta di concludere ma senza Pellegrini sembra l'unico in grado di inventare qualcosa. Dall'83' Dybala sv

Lukaku 5 - Baschirotto gli fa vedere i muscoli, stravincendo i il duello fisico. Riceve pochi palloni puliti, ma non fa molto per procurarseli.

Zalewski 5,5 - Scelta più conservativa per completare il tridente, taglia sul secondo palo e così riesce a rendersi pericoloso. Reclama un rigore. Dal 64' El Shaarawy 6 - Entra bene, geniale il colpo di tacco smarcante per Aouar.

Daniele De Rossi 5,5 - Ritmo lento, poco movimento senza palla e ancora meno idee. Per una sera sembra di essere tornati ai tempi di Mourinho. Corregge il tiro nella ripresa, ma non trova la chiave per vincerla: alla fine il pareggio va più stretto al Lecce. Chi lo avrebbe detto?