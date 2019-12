Roma, Kean il sogno per l'attacco. Petagna non convince Fonseca

Fonte: vocegiallorossa.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Roma, come ormai noto, è alla ricerca di un attaccante che possa far rifiatare Edin Dzeko durante il corso della stagione, soprattutto ora che, con l'inizio della Coppa Italia e della fase ad eliminazione diretta dell'Europa League, si giocherà con grande frequenza. Nikola Kalinic fino ad ora non ha convinto, per questo la dirigenza si sta guardando intorno. Il primo passo sarebbe cedere l'attaccante croato per risparmiare qualcosa sull'ingaggio. Il nome più caldo è quello di Moise Kean, al momento in forza all'Everton e prima scelta di Petrachi. Resta aperta la pista Mariano Diaz, attaccante del Real Madrid che non sta trovando spazio e vorrebbe trovare un club per giocare. Con l'arrivo di Ibrahimovic al Milan, cade anche la pista Llorente, poiché il Napoli lo avrebbe lasciato andare solo nel caso avesse preso lo svedese. Pinamonti è un profilo che intriga, ma sarebbe un colpo in prospettiva e non per l'immediato. Petagna non ha convinto Fonseca e, per questo, sembra essere ormai fuori dalla corsa. Lo riporta Tuttosport.