Roma, Kean resta nel radar di Petrachi: possibile nuovo assalto in estate

Durante il mercato invernale, Moise Kean era stato cercato con insistenza dalla Roma, poi alla fine l'affare non era andato in porto. Secondo quanto riportato da Il Messaggero infatti in estate il club giallorosso potrebbe tornare alla carica per l'attaccante dell'Everton. L'ex Juventus infatti, nonostante l'approdo di Ancelotti sulla panchina dei Toffees, vorrebbe tornare in Italia.