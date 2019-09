Roma, Kluivert duro: "Prigione per chi fa cori razzisti"

Fonte: vocegiallorossa.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'esterno giallorosso Justin Kluivert ha rilasciato un'intervista a Sky Sports Uk riguardo il tema del razzismo: "La gente che fa questi cori e post sui social forse dovrebbe andare in prigione. Deve finire, ma non sta a me, non sono così forte da sistemarlo da solo. Rimozione dell’anonimato degli account? Sì, perché così puoi sempre vedere chi pubblica".