Roma, Kluivert: "Tornare all'Ajax? E' nel mio cuore ma non so se potrà accadere"

Justin Kluivert, attaccante della Roma, nel corso di una videochiamata organizzata dal portale olandese Helden insieme a Gilat Foundation per i bambini malati, in casa o in ospedale, ha parlato della situazione a Roma e di futuro, soprattutto legato al "suo" Ajax: "La situazione qui a Roma è molto tranquilla adesso, le strade sono vuote e non c’è nessuno in giro. Sono aperti solo i supermercati in pratica. Potete comunque allenarvi in casa per tenervi in forma: fare addominali oppure correndo sul posto. Ritorno all'Ajax? Non lo so ancora. Ciò che accadrà non è ancora nella mia testa, chi lo sa cosa potrà accadere in futuro. Però è sempre nel mio cuore".