Roma, Kolarov: "Arrivare al quarto posto sarebbe un miracolo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Aleksandar Kolarov, giocatore della Roma, ha presentato a Roma TV la sfida contro l’Inter: "Il campionato è stato strano finora per noi, oggi vincendo abbiamo l'occasione di arrivare al quarto posto, che è il nostro obiettivo. Grandi prestazioni con le squadre importanti? È questione di testa, ma la testa dipende anche dalla qualità. Se tu hai qualità la testa ti può aiutare. Come ho detto il campionato è stato strano, arrivare al quarto posto a prescindere da questa partita secondo me è un miracolo. Mi auguro di fare oggi 3 punti, sarebbe un passo importante in avanti. L'Inter? Loro palleggiano molto bene, se stanno in giornata ti mettono in difficoltà. Hanno giocatori forti, ma anche noi stiamo bene, possiamo dire la nostra".