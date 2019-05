Roma, Kolarov su De Rossi: "Arrivavo dalla Lazio, ma non gli importava"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Aleksandar Kolarov, terzino della Roma, è intervenuto nello speciale effettuato da RomaTv per l'addio di Daniele De Rossi e ha così descritto il suo compagno di squadra: “Campione in mezzo al campo, l’ho vissuto come avversario prima e da compagno poi, abbiamo lo stesso procuratore ed è un grande campione. Con lui in campo siamo tranquilli perché sappiamo che c’è sempre, lui è molto intelligente e quando gioca io sono tranquillo. Ha vinto il campionato del Mondo, ha tirato il rigore in finale e come lui ce ne sono pochi. Ha una grande personalità come pochi. Nonostante venissi dalla Lazio, lui mi ha accolto benissimo e sin dal primo giorno è andata bene, sicuramente rimarrà un pezzo importante della mia vita.

Su quel Roma-Barcellona: "Sapevamo che potevamo ribaltarla per il match d’andata, eravamo tutti carichi e soprattutto lui, le partite importanti le vive maggiormente, eravamo convinti di fare bene. Sul rigore ero tranquillo che riuscisse a segnare, ci ha caricato molto durante la settimana. Ha una carica incredibile, non ho mai vissuto uno come lui tifoso della squadra in cui gioca. Lui come esempio e capitano determinava sempre su queste cose”.