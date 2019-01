Roma, Kolarov: "Under straordinario. Luca Pellegrini è fortissimo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Aleksandar Kolarov, intervistato dal Match Program della Roma, ha parlato anche dei suoi compagni più giovani, tessendone le lodi. "Da Under la gente ormai si aspetta una giocata in più, è un giocatore straordinario e nessuno pensa più alla sua giovanissima età. Lorenzo Pellegrini si sta imponendo. E poi Luca Pellegrini, non ha giocato tanto ma per me è un calciatore fortissimo in prospettiva. Loro ci devono dare una mano, ma tenendo conto che vanno lasciati crescere bene, sta a noi più anziani di aiutarli a giocare senza pressioni”.