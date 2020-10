Roma, Kumbulla: "Impressionato dai Friedkin, sono quasi sempre a Trigoria"

È stato uno dei grandi colpi del mercato della Roma. Subito titolare contro Juventus e Udinese, Marash Kumbulla ha raccontato ai microfoni di Sky Sport le sue prime settimane da giocatore giallorosso: "Mi è piaciuto tantissimo lo spogliatoio, molto unito e bello: si ride e si scherza, poi ovviamente ci sono i minuti di serietà. La cosa che mi ha colpito di più è proprio il gruppo molto unito".

Hai conosciuto la nuova proprietà Friedkin? Che impressione hai avuto?

"Sono quasi sempre a Trigoria, perciò li vediamo praticamente tutti i giorni. Mi hanno fatto un’impressione buonissima, dimostrano di essere molto uniti".

Marchi Dzeko in allenamento?

"Edin è difficile da marcare, però questo mi aiuterà molto a migliorare. Marcare giocatore come Dzeko durante ogni allenamento non può che farti migliorare".

Ha dato l’impressione di dover ritrovare un po’ di brillantezza. Tu come lo hai visto?

"Dzeko si allena sempre al massimo, l’ho visto benissimo. È un grande esempio per tutti noi, è il nostro capitano. Sono sicuro che già da domenica o nelle prossime partite farà benissimo".

Qual è l'obiettivo della squadra?

"Quello di dare sempre il massimo in campo, non dobbiamo porci limiti ma fare il meglio possibile. Poi si vedrà come andremo".

Che ne pensi degli arrivi di Pedro e Smalling?

"Sono giocatori che ci danno una carica in più, hanno un’esperienza incredibile. Seguendo loro riusciremo a fare molto bene".