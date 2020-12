Roma, l'agente di Fonseca aiuta il manager giallorosso: occhi puntati su Frimpong

vedi letture

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, Marco Abreu, agente del tecnico della Roma Paulo Fonseca, avrebbe effettuato un sondaggio con il Celtic Glasgow, con la benedizione del suo assistito, per provare a portare in Italia il terzino destro olandese Jeremie Frimpong. Il problema è la valutazione del calciatore, visto che il club scozzese non lo lascerebbe partire per meno di 15 milioni di euro.