Roma, l'ecatombe continua: 13 infortuni nelle prime 10 giornate

La fortuna è cieca, la "sfiga" evidentemente ci vede benissimo. La Roma anche oggi ha perso due giocatori per infortunio. Una lista che dall'inizio di questa stagione è diventata a dir poco preoccupante. Contro la Sampdoria dopo soli sei minuti Cristante ha dovuto abbandonare il campo: il centrocampista ha accusato un fastidio al pube e seguiranno accertamenti. Nel finale del primo tempo anche Nikola Kalinic si è dovuto arrendere: il croato oggi aveva l'occasione per mettersi in mostra, dati i problemi fisici di Dzeko: una contusione al ginocchio che non gli ha permesso di proseguire l'incontro costringendo all'ingresso in campo proprio il bosniaco, mascherina in faccia dopo l'operazione allo zigomo. E la percentuale degli stop a partita si allunga. Senza contare il giovane Devid Eugene Bouah, e il mal di denti di Cetin che s'è poi trasformato in qualcosa di più serio, sono già tredici gli infortuni rimediati dai calciatori della Roma durante le partite o le sedute di allenamento. Di seguito il dato.

Gli infortuni dei calciatori della Roma

20 agosto - Leonardo Spinazzola

24 agosto - Diego Perotti

1 settembre - Davide Zappacosta

4 settembre - Cengiz Under

13 settembre - Chris Smalling

25 settembre - Leonardo Spinazzola

29 settembre - Henrikh Mkhitaryan

30 settembre - Lorenzo Pellegrini

4 ottobre - Davide Zappacosta

6 ottobre - Amadou Diawara

6 ottobre - Edin Dzeko

20 ottobre - Bryan Cristante

20 ottobre - Nikola Kalinic