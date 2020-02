vedi letture

Roma, l'Europa League chiama e Veretout deve rispondere: Fonseca esige un cambio di passo

Dopo l'esclusione a sorpresa nella sconfitta subita contro l'Atalanta, Jordan Veretout è pronto a riprendersi il proprio posto da titolare nella sfida di questa sera contro il Gent. L'occasione europea è fondamentale per la Roma e lo sarà soprattutto per il francese. Dopo cinque sconfitte nelle ultime sette gare di campionato, i giallorossi dovranno mettere un primo mattoncino per costruire il passaggio del turno e dunque l'accesso agli ottavi di finale. Con la possibilità di lasciarsi alle spalle le scorie della A, per onorare al meglio l'impegno europeo e ritrovare un po' della fiducia perduta.

Il crollo dopo la Juve - Fiducia che pare aver decisamente perso l'ex centrocampista della Fiorentina, che dall'errore che ha provocato il rigore contro i bianconeri, non ha più garantito il rendimento che nella prima parte di stagione l'avevano subito fatto entrare nel cuore dei tifosi romanisti. Probabilmente, il calo del giocatore è da riscontrare anche nelle tante partite giocate fin dall'estate. Gli infortuni dei compagni di squadra lo hanno costretto a giocare potendo prendersi pochissime pause e una volta venuta meno la brillantezza atletica, ecco che anche la qualità è andata calando.

Il centro della Roma - I giallorossi hanno però bisogno che Veretout ritrovi quella costanza e quella grinta che avevano subito alzato il livello della mediana di Fonseca. Il tecnico portoghese lo vuole al centro del proprio gioco oltre che al centro del progetto tecnico e in attesa del ritorno a pieno regime di Diawara, sarà proprio il francese a dover trainare i compagni per tornare alla vittoria. Dal centrocampo passa gran parte del gioco e del rendimento dell'intera squadra e giè questa sera, Veretout dovrà garantire un altro impatto. L'Europa League chiama, la Roma e il ragazzo della Loira, devono rispondere presenti.