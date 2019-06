Roma, l'obiettivo è blindare Pellegrini: rinnovo senza clausola da 30 mln

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma vuole blindare Lorenzo Pellegrini. Come riportano i colleghi de La Gazzetta dello Sport, in queste ore i giallorossi starebbero lavorando per eliminare dal contratto del numero sette giallorosso la clausola rescissoria da 30 milioni di euro (pagabile in due tranche da 15). Il centrocampista classe '96 nei giorni passati ha ricevuto due offerte importanti da Arsenal e Tottenham, dopo gli interessamenti di Inter e Milan, ma il ruolo di vice-capitano e un succoso adeguamento del suo accordo economico potrebbero renderlo un nuovo senatore per il presente e il futuro giallorosso.