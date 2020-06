Roma, l'ultima idea per trattenere Smalling è un prestito con obbligo di riscatto

La Roma come noto da settimane sta lavorando alla possibile permanenza di Chris Smalling anche nel prossimo futuro, dopo il positivo prestito di quest’anno. Il Manchester United non sembra voler cedere dalla propria richiesta, non meno di 20 milioni di euro. Troppi al momento per i giallorossi, che secondo TeleRadioStereo stanno pensando ad un’altra soluzione che prevederebbe un nuovo prestito ma con obbligo di riscatto intorno ai 17-18 milioni di euro.