Incroci di mercato tra Roma e Juventus. Secondo quanto riportato da La Stampa, i bianconeri sono pronti a mettere sul piatto Federico Bernardeschi per arrivare agli obiettivi Zaniolo e Pellegrini. Il talento italiano sta vivendo un momento di involuzione alla Juventus, non riuscendo a trovare la propria collocazione tattica nel modulo di Sarri. Ogni discorso comunque è da rimandare in estate, quando sarà chiaro anche se la Roma avrà bisogno di cedere.