Roma, la nuova vita di Anocic: riparte dal campionato croato

Quando Silvio Anocic è arrivato alla Roma nell'estate 2014, le aspettative riguardo il futuro del classe 1997 erano molto alte. In tanti all'epoca scommettevano che prima o poi il promettente terzino sinistro croato avrebbe conquistato un posto in prima squadra. La storia è andata diversamente, ed Anocic ha ottenuto soltanto una lunga frequentazione del campionato Primavera ed un paio di panchine in serie A.

Dopo aver fatto ritorno in patria lo scorso anno per giocare nelle file del Cibalia, l'ex nazionale under 19, scaduto il suo contratto con i giallorossi, si è legato un mese fa all'HNK Sibenik, formazione neo promossa nel massimo campionato croato. Un'occasione per riguadagnare il tempo perso a causa degli infortuni: la fiducia nei suoi confronti è tanta che un dirigente locale, Ivan Bulat, lo ha definito "giocatore di grande talento".