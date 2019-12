© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La priorità della Roma per gennaio, spiega Tuttosport, resta un vice Edin Dzeko. Il problema per la società capitolina è che Nikola Kalinic ha sì deluso ma non ha intenzione di lasciare la Capitale. Fiorentina e Genoa sarebbero le squadre ora interessate, se dovesse partire allora i nomi sarebbero quelli di Moise Kean dell'Everton e di Mariano Diaz del Real Madrid.