Roma, la trattativa per Smalling rallentata da...Friedkin. Ma Petrachi è pronto per lo sprint

Tempi rallentati per la trattativa che potrebbe portare alla permanenza di Chris Smalling alla Roma. Il possibile cambio di proprietà, che dovrebbe portare il club nelle mani di Dan Friedkin nelle prossime settimane, ha ovviamente bloccato il lavoro del ds Petrachi, che però si è mosso per tempo per avviare i colloqui col Man United per ottenere il via libera per l'acquisto del difensore. Una volta che la società sarà passata di mano, il dirigente romanista è pronto ad accelerare e chiudere l'affare, su espressa richiesta del tecnico Fonseca, che lo ha dichiarato anche nella giornata di ieri. A riportarlo è Il Tempo.