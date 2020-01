© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Disastro di Pau Lopez, la Lazio trova l'inaspettato pareggio. Calcio d'angolo dalla sinistra per i biancocelesti, Santon alza un pericolosissimo campanile in area e il portiere giallorosso, anziché buttare fuori la sfera, confeziona un assist al bacio per Francesco Acerbi direttamente sulla linea di porta. Puntuale la battuta a rete del difensore per l'1-1 al 34'.