Roma, le alternative a Icardi: Werner o Milik

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non c'è solo Mauro Icardi nella testa del direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi. Il Corriere della Sera, edizione Roma, parla dei possibili piano B per i giallorossi: la prima pista porta a Timo Werner, attaccante del Lipsia, in scadenza il prossimo 30 giugno e senza intenzione di rinnovare. C'è il Bayern Monaco per la prossima stagione. L'altro nome è quello di Arkadiusz Milik, ma solo se Icardi dovesse finire in azzurro.