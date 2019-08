© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lo scatto d’orgoglio di Dzeko e la velocità d’azione di Petrachi hanno risolto alla Roma il problema legato all’attacco, consentendo ai giallorossi di concentrarsi sul completamento delle altre necessità. In particolar modo, in caso di partenza di un esterno, si valuteranno delle possibilità in entrata che possano coinvolgere profili già pronti per il nostro campionato. I nomi che sono stati fatti negli ultimi giorni corrispondono a profili come quello di Hjsaj e di Zappacosta, anche se al momento non c’è una trattativa in via di definizione. Potrebbe tornare utile più avanti seguire la pista Rugani per completare la difesa, mentre un occhio va tenuto vigile sul centrocampo dopo l’uscita di Nzonzi. Insomma, risolto il rebus attaccante, senza cambiare nulla, pare chiaro che il mercato giallorosso sia tutt’altro che terminato.